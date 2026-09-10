Москва10 сенВести.Соединенные Штаты могут оказать влияние на Украину, но влияют и европейские страны. Между Вашингтоном и Евросоюзом существует противоречие, заявил помощник президента России Николай Патрушев.
По его словам, Европа совсем не заинтересована в установлении мира.
Американцы могут повлиять [на Украину], но влияют не только они. Европейцы влияют в другом плане, и здесь между ними есть противоречиесказал Патрушев, его слова приводятся в Telegram-канале "Юнашев LIVE"
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что европейские политики настроены на конфронтацию с Россией не только на словах, но и на деле - они участвуют в боевых действиях против РФ.