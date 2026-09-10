Патрушев: США могут повлиять на Киев, как и Европа, но между ними противоречие

На Украину влияют как США, так и Европа, заявил Патрушев Патрушев: США могут повлиять на Киев, как и Европа, но между ними противоречие

Москва10 сен Вести.Соединенные Штаты могут оказать влияние на Украину, но влияют и европейские страны. Между Вашингтоном и Евросоюзом существует противоречие, заявил помощник президента России Николай Патрушев.

По его словам, Европа совсем не заинтересована в установлении мира.

Американцы могут повлиять [на Украину], но влияют не только они​​​. Европейцы влияют в другом плане, и здесь между ними есть противоречие сказал Патрушев, его слова приводятся в Telegram-канале "Юнашев LIVE"

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что европейские политики настроены на конфронтацию с Россией не только на словах, но и на деле - они участвуют в боевых действиях против РФ.