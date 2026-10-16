Москва16 окт Вести.Европа через изоляцию пыталась взорвать российское общество, но этого не произошло. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил заместитель председателя Совета Федерации (СФ) Константин Косачев.

По его словам, взрывается только европейское общество.

Они пытались изоляцией России взорвать наше гражданское общество – этого не произошло. Но свои общества они взрывают с упорством, достойным лучшего применения, как говорится сказал сенатор

Также Косачев назвал сумасшествием попытки НАТО планировать операции против России.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) не намерен отменять ни единой санкции против России до завершения конфликта, пообещав ускорить работу над формированием следующего пакета рестрикций.