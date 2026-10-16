Москва16 окт Вести.Заместитель председателя Совета Федерации (СФ) Константин Косачев назвал сумасшествием попытки планировать операции против России. Такое мнение он озвучил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Косачев перечислил ряд таких попыток.

Первым актом агрессии, с моей точки зрения, с той стороны была попытка объявить Балтийское море внутренним морем НАТО. Это ни в какие ворота не лезет, и иначе как агрессией я это не назову. Второе – это все время обсуждаемая угроза перекрыть Финский залив. Я напомню, что это выход, условно говоря, из Санкт-Петербурга, и в самом узком месте – это с одной стороны Эстония, с другой стороны Финляндия, – и там теоретически они могут на это пойти, и это будет еще большей агрессией. Третье, конечно же, – это попытка изоляции Калининграда, а, возможно, и высадки, интервенции. Это тот самый случай, который в доктрине прописан исчерпывающим образом объяснил Косачев

По его словам, такие попытки говорят о безумстве их инициаторов.

Сумасшедшие люди говорили о стратегическом поражении России. Сумасшедшие люди планируют какие-то инициативные операции в отношении нашей территории и наших регионов. Я надеюсь, что это не более чем психологическая атака, потому что если это не так, то всех ждут крайне неприятные времена. И вот та война будет значительно короче резюмировал сенатор

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые вооруженные действия НАТО против Калининградской области повлекут за собой "испепеляющий" ответ с применением всего арсенала, которым располагает Россия.