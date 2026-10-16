МИД РФ: в случае нападения на Калининградскую область война будет очень короткой МИД РФ: агрессия против Калининградской области повлечет испепеляющий ответ

Москва16 окт Вести.Любые вооруженные действия НАТО против Калининградской области получат "испепеляющий, в буквальном смысле" ответ с задействованием всего арсенала, имеющегося в распоряжении России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос СМИ. Текст комментария опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Варшавским и прочим "стратегам" не стоит забывать о том, о чем неоднократно говорили президент Российской Федерации Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров: любой акт вооруженного вероломства в отношении Калининградской области повлечёт за собой испепеляющий, в буквальном смысле, ответ всеми средствами, имеющимися в распоряжении России, и война будет очень короткой сказала Захарова

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия направила НАТО предупреждение о последствиях блокады Калининграда.