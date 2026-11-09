Рябков предостерег Запад от попыток блокады Калининградской области Рябков: попытки блокады Калининградской области – путь к катастрофе

Москва9 ноя Вести.Попытки практической реализации планов стран Запада по блокаде Калининградской области станут прямым путем к катастрофе. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Во время онлайн-выступления на круглом столе на площадке ОБСЕ по теме "Милитаризация Европы: что дальше?" Рябков отметил, что в России знают о "планах оппонентов по блокаде и иному деструктивному воздействию на Калининградскую область".

Ни у кого не должно быть сомнений, попытки их практической реализации - прямой путь к катастрофе сказал замглавы российского МИД

Попытки западных войск заблокировать Калининград обернутся для них уничтожением, указал профессор школы перспективных международных исследований Пола Х. Нитце при университете Джонса Хопкинса Стивен Старр. Запад, по его словам, пытается внушить РФ, что Калининград уязвим.

При этом угрозы западных стран заблокировать Калининград Старр счел "просто нелепыми".