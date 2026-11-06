Москва6 ноя Вести.Попытки западных войск заблокировать Калининград обернутся для них уничтожением. Об этом рассказал профессор школы перспективных международных исследований Пола Х. Нитце при университете Джонса Хопкинса Стивен Старр.

По его словам, Запад пытается внушить России, что Калининград уязвим.

Угрозы западных стран заблокировать Калининград просто нелепы. … В Калининграде сосредоточено всевозможное оружие, и любого, кто попытается приблизиться туда с военной силой, ждет мгновенное уничтожение сказал Старр в эфире YouTube-канала

Накануне кипрский журналист Алекс Христофору подчеркнул, что нагнетание обстановки вокруг Калининграда является попыткой премьер-министра Польши Дональда Туска отвлечь внимание от внутренних проблем государства.

Ранее самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более четырех часов летал вокруг Калининградской области.