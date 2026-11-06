Журналист Христофору рассказал, для чего Туск использует тему Калининграда Христофору: тема Калининграда для Туска – это способ скрыть проблемы Польши

Москва6 ноя Вести.Продолжение нагнетания обстановки вокруг Калининграда является попыткой премьер-министра Польши Дональда Туска отвлечь внимание от внутренних проблем страны.

Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Он продолжает использовать тему Калининграда. И все в мире прекрасно понимают, что это лишь попытка отвлечь внимание. Пожалуй, это самый глупый отвлекающий маневр, до которого мог додуматься Дональд Туск рассказал журналист

3 ноября Дональд Туск принял решение об усилении мер безопасности на границе с Россией на фоне сообщений о людях с фонариками. К границе уже были направлены наряды полиции и подразделения по борьбе с терроризмом.

Ранее стало известно, что польские правоохранители организовали проведение специальной операции у границы с Россией. Для координации действий также был создан особый штаб.

Кроме того, до этого в районе Калининградской области был замечен самолет-разведчик НАТО.