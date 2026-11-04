Аналитик считает, что Польша превратилась в параноидальное государство Аналитик Пилкингтон предложил отправить власти Польши в сумасшедший дом

Москва4 ноя Вести.Премьера-министра Польши Дональда Туска и все нынешнее руководство республики необходимо отправить в сумасшедший дом. Об этом заявил ирландский аналитик Филип Пилкингтон на своей странице в социальной сети X.

Таким образом он прокомментировал решение главы польского правительства усилить меры безопасности на границе с Россией. По словам Пилкингтона, к настоящему моменту Польша превратилась в параноидальное государство-бункер, которое заполнено "истеричными и неуравновешенными лунатиками".

Они пытаются совершить конституционный переворот, поскольку варятся в собственном параноидальном информационном пузыре. Стране необходима смена руководства, а этой толпе место в сумасшедшем доме написал аналитик

Ранее Туск решил усилить меры безопасности на границе с Россией после появления информации о людях с фонариками. Как сообщалось, к границе направили полицейских, а также подразделения по борьбе с терроризмом.