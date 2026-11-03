Москва3 нояВести.Премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение об усилении мер безопасности на границе с Россией на фоне сообщений о людях с фонариками. Об этом он рассказал во время заседания кабинета министров.
К границе уже были направлены наряды полиции и подразделения по борьбе с терроризмом.
Мы получили информацию от спецслужб о том, что в первой половине ноября могут произойти враждебные действия… После полуночи я получил от пограничников информацию о том, что наблюдалось тревожное движение на польско-российской границе — люди с фонарикамирассказал Туск
Ранее стало известно, что польские правоохранители организовали проведение специальной операции у границы с Россией. Для координации действий также был создан особый штаб.