Туск отправил усиление к границе с РФ из-за людей с фонариками

Туск отправил полицейских к границе с Россией из-за людей с фонариками Туск отправил усиление к границе с РФ из-за людей с фонариками

Москва3 ноя Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение об усилении мер безопасности на границе с Россией на фоне сообщений о людях с фонариками. Об этом он рассказал во время заседания кабинета министров.

К границе уже были направлены наряды полиции и подразделения по борьбе с терроризмом.

Мы получили информацию от спецслужб о том, что в первой половине ноября могут произойти враждебные действия… После полуночи я получил от пограничников информацию о том, что наблюдалось тревожное движение на польско-российской границе — люди с фонариками рассказал Туск

Ранее стало известно, что польские правоохранители организовали проведение специальной операции у границы с Россией. Для координации действий также был создан особый штаб.