Москва11 окт Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что власти республики задержали человека, который угрожал совершением теракта.

Подробностей задержания политик не привел.

Мужчина, угрожавший терактом, задержан. Благодарю полицейских за быстрые и решительные действия написал Туск в соцсети X

Ранее МВД Польши сообщило, что в адрес Туска, а также министра обороны республики Владислава Косиняк-Камыша поступила угроза покушения, после чего правоохранители начали проверку.

Польская Gazeta Wyborcza отметила, что власти страны восприняли угрозу серьезно, поскольку в ней были указаны сведения об адресах проживания министров, а также их планы на ближайшее будущее.