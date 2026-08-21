Поляк задержан за призывы убить политиков правящей и оппозиционной партий В Польше задержали мужчину за призывы к убийству ведущих политиков страны

Москва21 авг Вести.Гражданин Польши заявил в группе в Telegram о намерении убить политиков правящей и оппозиционной партий своей страны и призывал помочь ему с организацией покушения. Об этом сообщил журналистам представитель окружной прокуратуры Кракова Томаш Ващук.

Мужчину задержали сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью.

Из сообщения следовало, что он недоволен правительствами Польши на протяжении последних 20 лет и в связи с этим планирует покушение на ведущих политиков двух самых больших политических партий, имеющих наибольшую поддержку избирателей, и призывает других участников группы организовать покушение рассказал представитель прокуратуры

Задержанный, по версии следствия, намеревался убить премьер-министра Польши и председателя партии "Гражданская коалиция" Дональда Туска, а также председателя партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Однако представитель прокуратуры отметил, что конкретных фамилий политиков в сообщении названо не было.

Во время обыска по месту проживания задержанного оружия не нашли, но нашли марихуану. Мужчина признался в авторстве сообщения, но заявил, что сделал это по глупости. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

Ранее другого жителя Польши задержали за призыв в социальных сетях убить главу киевского режима Владимира Зеленского.