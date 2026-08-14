RMF FM: в Польше задержали подозреваемого в покушении на рэпера Kyivstoner

Польское издание сообщило о предотвращенном покушении на рэпера Kyivstoner RMF FM: в Польше задержали подозреваемого в покушении на рэпера Kyivstoner

Москва14 авг Вести.Полицейские Варшавы совместно с сотрудниками Управления внутренней безопасности Польши задержали мужчину, который, вероятно, готовил покушение на украинского блогера и рэпера Kyivstoner (настоящее имя - Альберт Васильев). Об этом пишет RMF FM.

Поясняется, что Васильев находится в Польше под именем Слевин Дадян, которое он взял при оформлении паспорта гражданина США. Издание утверждает, что именно против рэпера готовил покушение мужчина о задержании которого ранее сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Глава правительства в своем обращении не назвал имени задержанного или предполагаемой жертвы. Однако уточнил, что покушение готовилось против человека с гражданством США и Украины.