Москва14 авгВести.Полицейские Варшавы совместно с сотрудниками Управления внутренней безопасности Польши задержали мужчину, который, вероятно, готовил покушение на украинского блогера и рэпера Kyivstoner (настоящее имя - Альберт Васильев). Об этом пишет RMF FM.
Поясняется, что Васильев находится в Польше под именем Слевин Дадян, которое он взял при оформлении паспорта гражданина США. Издание утверждает, что именно против рэпера готовил покушение мужчина о задержании которого ранее сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Глава правительства в своем обращении не назвал имени задержанного или предполагаемой жертвы. Однако уточнил, что покушение готовилось против человека с гражданством США и Украины.