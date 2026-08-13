Польша заявила о задержании россиянина за подготовку покушения на американца Туск: Польша задержала россиянина за подготовку покушения на американца

Москва13 авг Вести.Спецслужбы Польши задержали мужчину, якобы имеющего гражданство России, по подозрению в подготовке покушения на гражданина США и Украины, заявил журналистам премьер страны Дональд Туск. Трансляцию выступления политика вел телеканал TVP Info.

Он уточнил, что подозреваемого задержали 7 августа. Туск обвинил Россию, что она якобы поручила ему "убийство в Варшаве человека с гражданствами США и Украины".

При этом называть имя задержанного, а также человека, на которого якобы планировалось покушение, он не стал. Доказательств причастности России к инциденту он также не привел.

Ранее в Польше арестовали мужчину, который призывал убить главу киевского режима Владимира Зеленского.