Туск сообщил о задержании более 100 человек в связи с нападениями на школы

В Польше после серии нападений на школы задержаны более 100 человек Туск сообщил о задержании более 100 человек в связи с нападениями на школы

Москва11 окт Вести.Польская полиция задержала более 100 подростков в ходе проверок учебных заведений после серии нападений с ножом. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Молодых людей подозревают в распространении угроз, подпадающих под уголовную ответственность, и хранении опасных предметов.

Более 100 молодых людей были задержаны в связи с распространением ими уголовно наказуемых угроз, а также наличием опасных орудий сказал премьер Польши перед совещанием с профильными ведомствами

Как уточнил глава МВД страны Марчин Кервиньский, правоохранители провели около 65 тыс. контрольных мероприятий, в результате которых задержали 117 человек.

За последние дни в Польше произошли три нападения с ножом на территории средних учебных заведений. В результате погиб 1 человек, более 10 получили ранения.