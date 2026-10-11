Москва11 октВести.Польская полиция задержала более 100 подростков в ходе проверок учебных заведений после серии нападений с ножом. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Молодых людей подозревают в распространении угроз, подпадающих под уголовную ответственность, и хранении опасных предметов.
Более 100 молодых людей были задержаны в связи с распространением ими уголовно наказуемых угроз, а также наличием опасных орудийсказал премьер Польши перед совещанием с профильными ведомствами
Как уточнил глава МВД страны Марчин Кервиньский, правоохранители провели около 65 тыс. контрольных мероприятий, в результате которых задержали 117 человек.
За последние дни в Польше произошли три нападения с ножом на территории средних учебных заведений. В результате погиб 1 человек, более 10 получили ранения.