Полиция в Польше получила информацию о подготовке покушения на Туска

В Польше проверяют угрозу покушения на премьера Полиция в Польше получила информацию о подготовке покушения на Туска

Москва11 окт Вести.В польские правоохранительные органы поступила информация о возможном покушении на премьер-министра Польши Дональда Туска и главу министерства обороны республики Владислава Косиняк-Камыша. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецкая на своей странице в социальной сети X.

В связи с этим она анонсировала совещание подчиненных МВД представителей служб в Агентстве внутренней безопасности.

В польскую полицию поступила информация, касающаяся возможного покушения на премьер-министра Дональда Туска, а также вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и министра-координатора специальных служб Томаша Семоняка написала Галецкая

По данным Польского телевидения, информация о планируемом покушении поступила полицейским по электронной почте. В настоящий момент, как утверждается, специалисты анализируют данные сервера, с которого отправили сообщение.

В августе в Польше был задержан мужчина за призыв убить премьер-министра Польши и председателя партии "Гражданская коалиция" Дональда Туска, а также председателя партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Ранее еще одного поляка арестовали за призыв убить главу киевского режима Владимира Зеленского.