Туск обсудит конституционный кризис с Навроцким с глазу на глаз Туск отказался раскрывать подробности встречи с Навроцким

Москва4 ноя Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск не стал раскрывать время и место предстоящей встречи с польским президентом Каролем Навроцким.

Накануне глава правительства сообщил, что предложил президенту провести личные переговоры для урегулирования разногласий.

Это будет встреча с глазу на глаз, остальное – тайна сказал Туск журналистам в среду

На прошлой неделе конфликт между канцелярией главы правительства и президентским дворцом Польши заметно обострился. Новый виток кризиса начался после попытки Туска отстранить от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского.

Ранее пресс-секретарь президента Польши Рафал Леськевич заявил, что Туск во время этих событий показал себя как диктатор.