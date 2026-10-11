В Польше раскрыли, почему власти серьезно восприняли угрозу покушения на Туска GW: угроза покушения на премьера Польши содержала адреса и планы министров

Москва11 окт Вести.Правоохранительные органы и власти Польши серьезно восприняли полученную угрозу покушения на премьер-министра республики Дональда Туска из-за данных, указанных в электронном письме. Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza (GW).

Издание ссылается на анонимный источник в спецслужбах страны. Указывается, что в электронном письме с угрозой упоминался не только Туск. В опасности также оказался глава министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Информация о возможном нападении содержала сведения об адресах, где могут проживать премьер-министр и министр национальной обороны, а также об их планах на ближайшее будущее пояснил источник GW

Собеседник издания добавил, что виновные установлены и конкретно эта угроза была нейтрализована. О том, кто мог угрожать премьер-министру страны, газете рассказал анонимный чиновник, близкий к его кабинету. Власти подозревают правые экстремистские объединения, состоящие из поляков.

Ранее о поступившей угрозе в адрес Туска официально сообщило Министерство внутренних дел республики. Власти подчеркнули, что намеренно предали эту информацию огласке, чтобы не плодить слухи.