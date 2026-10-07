Москва7 октВести.По меньшей мере семь человек пострадали в результате нападения с ножом в техникуме в польском городе Остроленка. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
По информации журналистов, нападавшим оказался 19-летний учащийся техникума, он задержан.
Уточняется, что в результате нападения пострадали шесть студентов и преподавательница, два человека находятся в тяжелом состоянии.
Ранее в приграничном польском городе Ярослав был задержан гражданин Украины Игорь М., который подозревается в совершении нападения на монастырь бенедиктинок и убийстве священника.