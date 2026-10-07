Семь человек ранены в результате нападения с ножом в техникуме в Польше

В техникуме в Польше произошло нападение с ножом, есть пострадавшие Семь человек ранены в результате нападения с ножом в техникуме в Польше

Москва7 окт Вести.По меньшей мере семь человек пострадали в результате нападения с ножом в техникуме в польском городе Остроленка. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По информации журналистов, нападавшим оказался 19-летний учащийся техникума, он задержан.

Уточняется, что в результате нападения пострадали шесть студентов и преподавательница, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в приграничном польском городе Ярослав был задержан гражданин Украины Игорь М., который подозревается в совершении нападения на монастырь бенедиктинок и убийстве священника.