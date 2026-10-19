В Болгарии ученик лицея напал с ножом на одноклассника

В лицее в Болгарии произошло нападение с ножом В Болгарии ученик лицея напал с ножом на одноклассника

Москва19 окт Вести.В болгарском городе Карнобат ученик сельскохозяйственного лицея напал с ножом на своего 14-летнего одноклассника. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР).

По информации журналистов, двое учеников выясняли отношения на спортивной площадке возле лицея. Вскоре завязалась драка, в ходе которой один из учащихся нанес однокласснику ножевые ранения.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Как утверждается, на теле мальчика обнаружили шесть ножевых ранений в области груди без поражения внутренних органов.

После инцидента нападавший сбежал. Позже его нашли и задержали, добавило БНР.

Серия нападений на школы произошла в начале учебного года в Польше. После нападений на школы задержаны более сотни человек.