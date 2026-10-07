Мужчина, напавший на учащихся техникума в Польше, принес с собой СВУ

Напавший с ножом на учащихся техникума в Польше имел при себе бомбу Мужчина, напавший на учащихся техникума в Польше, принес с собой СВУ

Москва7 окт Вести.Злоумышленник, напавший с ножом на учащихся и преподавателей техникума в польском городе Остроленка, принес с собой в рюкзаке самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил глава Национальной прокуратуры республики Дариуш Корнелюк.

По его словам, учащиеся увидели дым, идущий из рюкзака, и выбросили его в окно.

В рюкзаке, который он принес на территорию школы, находилось самодельное взрывное устройство, которое едва не было приведено в действие сказал Корнелюк

Ранее сообщалось, что по меньшей мере семь человек пострадали в результате нападения в польском техникуме. Злоумышленник задержан полицией – это 19-летний учащийся техникума.