Москва7 нояВести.Отец стрелка в Кракове официально зарегистрировал на свое имя 11 единиц огнестрельного оружия, заявило издание Interia со ссылкой на источники.
По информации журналистов, подозреваемого в нападении зовут Михал О., ему 24 года.
Автомобиль, на котором он передвигался, был зарегистрирован на его отца… Отцу нападавшего 52 года, и на него официально было зарегистрировано 11 единиц огнестрельного оружияговорится в сообщении
В результате трагедии погибли минимум шесть человек. Подозреваемый был задержан и отправлен в больницу, так как получил ранение. Премьер Польши Дональд Туск официально назвал произошедшее терактом.
Сообщалось, что нападавший - гражданин Польши, который в прошлом проходил военную службу.