Отец устроившего стрельбу в Кракове зарегистрировал на себя 11 единиц оружия

Отец устроившего стрельбу в Кракове владел 11 единицами оружия Отец устроившего стрельбу в Кракове зарегистрировал на себя 11 единиц оружия

Москва7 ноя Вести.Отец стрелка в Кракове официально зарегистрировал на свое имя 11 единиц огнестрельного оружия, заявило издание Interia со ссылкой на источники.

По информации журналистов, подозреваемого в нападении зовут Михал О., ему 24 года.

Автомобиль, на котором он передвигался, был зарегистрирован на его отца… Отцу нападавшего 52 года, и на него официально было зарегистрировано 11 единиц огнестрельного оружия говорится в сообщении

В результате трагедии погибли минимум шесть человек. Подозреваемый был задержан и отправлен в больницу, так как получил ранение. Премьер Польши Дональд Туск официально назвал произошедшее терактом.

Сообщалось, что нападавший - гражданин Польши, который в прошлом проходил военную службу.