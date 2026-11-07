Траур будет объявлен в Польше 8 и 9 ноября в связи с терактом в Кракове

Траур по погибшим при стрельбе в Кракове объявлен в Польше 8 и 9 ноября Траур будет объявлен в Польше 8 и 9 ноября в связи с терактом в Кракове

Москва7 ноя Вести.Траур по погибшим во время стрельбы в польском Кракове объявлен по всей стране 8 и 9 ноября, сообщили в канцелярии президента Польши.

В связи с трагическими событиями в Кракове президент Польши Кароль Навроцкий начал официальную процедуру объявления национального траура, который будет действовать 8 и 9 ноября говорится в сообении

Днем 7 ноября в центре Кракова произошла стрельба. Одетый в военную форм мужчина открыл стрельбу по случайным прохожим. В результате погибли по меньшей мере 6 человек, ранения получили 15. 12 пострадавших, состояние которых оценивается как критическое, находятся в больнице.

Премьер Польши Дональд Туск назвал произошедшее в Кракове терактом.