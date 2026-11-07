МО Польши: стрелявший в Кракове мужчина не был связан с армией

Минобороны Польши опровергло связь стрелявшего в Кракове с армией МО Польши: стрелявший в Кракове мужчина не был связан с армией

Москва7 ноя Вести.Мужчина, который совершил теракт в Кракове, не был связан с польской армией, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

Я решительно опровергаю информацию, появляющуюся в публичном пространстве, что исполнителем сегодняшнего нападения в Кракове был солдат Войска польского. Этот мужчина не был и не является солдатом польской армии и никогда не имел ничего общего с армией написал Косиняк-Камыш

7 ноября неизвестный открыл огонь по людям в центре Кракова. В результате трагедии погибли минимум шесть человек. В ходе задержания подозреваемого ранили. Премьер-министр Польши Дональд Туск официально назвал произошедшее терактом.