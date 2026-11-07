Появились кадры стрельбы в центре Кракова Появилось видео с моментом стрельбы в центре польского Кракова

Москва7 ноя Вести.Видео стрельбы в центре польского Кракова появилось в интернете.

Как следует из видео, злоумышленники на черном автомобили открыли огонь по прохожим, проезжая по пешеходной туристической площади города. Люди пытались укрыться и помочь пострадавшим. Стрелявшие покинули место происшествия после нападения.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пять человек погибли и более десяти ранены, включая двух полицейских. Двое нападавших задержаны. Премьер Польши Дональд Туск назвал произошедшую в Кракове стрельбу терактом.