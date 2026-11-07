Москва7 нояВести.Число погибших при стрельбе в районе Главной рыночной площади польского Кракова увеличилось до пяти.
Как сообщалось, в центре Кракова произошла стрельба из автомобиля по прохожим.
На данный момент имеется информация о пяти погибших во время происшествия со стрельбой в Краковесообщает местная полиция
Также стало известно, что стрелявший задержан.
На месте происшествия работают экстренные службы, проводится спасательная операция. Непосредственно на площади приземлился вертолет воздушной спасательной службы.
Ранее сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших в результате стрельбы в Кракове.