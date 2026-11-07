До пяти человек увеличилось число погибших при стрельбе в Кракове

Пять человек стали жертвами стрельбы в центре Кракова, нападавший задержан До пяти человек увеличилось число погибших при стрельбе в Кракове

Москва7 ноя Вести.Число погибших при стрельбе в районе Главной рыночной площади польского Кракова увеличилось до пяти.

Как сообщалось, в центре Кракова произошла стрельба из автомобиля по прохожим​​​.

На данный момент имеется информация о пяти погибших во время происшествия со стрельбой в Кракове сообщает местная полиция

Также стало известно, что стрелявший задержан.

На месте происшествия работают экстренные службы, проводится спасательная операция. Непосредственно на площади приземлился вертолет воздушной спасательной службы.

Ранее сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших в результате стрельбы в Кракове.