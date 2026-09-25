Москва25 сенВести.Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по рынкам в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки в ДНР. Об этом сообщил представитель оперслужб в беседе с агентством ТАСС.
Отмечается, что данные носят предварительный характер.
Информации о погибших и пострадавших от официальных лиц, структур или ведомств пока нет.
Днем 25 сентября украинские боевики с применением беспилотников атаковали рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах города.