До 5 выросло число граждан, раненных при ударах дронов ВСУ по рынкам в Горловке

До 5 выросло число пострадавших при ударах ВСУ по рынкам в Горловке До 5 выросло число граждан, раненных при ударах дронов ВСУ по рынкам в Горловке

Москва25 сен Вести.Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по рынкам в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки в ДНР. Об этом сообщил представитель оперслужб в беседе с агентством ТАСС.

Отмечается, что данные носят предварительный характер.

Информации о погибших и пострадавших от официальных лиц, структур или ведомств пока нет.

Днем 25 сентября украинские боевики с применением беспилотников атаковали рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах города.