Боевики ВСУ атаковали рынки в двух районах Горловки, пострадали люди

Боевики ВСУ атаковали рынки в Горловке, пострадали люди Боевики ВСУ атаковали рынки в двух районах Горловки, пострадали люди

Москва25 сен Вести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, в результате террористических действий пострадали мирные граждане. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Враг нанес удар 25 сентября.

Украинские террористы подвергли атакам БПЛА рынки ... Есть пострадавшие написал Приходько в своем канале в мессенджере МАХ

Ко всему прочему, незадолго до этого стало известно еще об одном пострадавшем мирном жителе в Никитовском районе.

В настоящее время в Горловке действует повышенная беспилотная опасность.