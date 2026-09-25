Москва25 сенВести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, в результате террористических действий пострадали мирные граждане. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
Враг нанес удар 25 сентября.
Украинские террористы подвергли атакам БПЛА рынки ... Есть пострадавшиенаписал Приходько в своем канале в мессенджере МАХ
Ко всему прочему, незадолго до этого стало известно еще об одном пострадавшем мирном жителе в Никитовском районе.
В настоящее время в Горловке действует повышенная беспилотная опасность.