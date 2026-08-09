До пяти возросло количество погибших при ночной атаке на Белгород

Число жертв атаки на Белгород возросло до пяти: скончались еще двое До пяти возросло количество погибших при ночной атаке на Белгород

Москва9 авг Вести.Еще два человека погибли – такую дополнительную информацию о ночной массированной атаке беспилотников ВСУ на Белгород сообщил региональный оперштаб в MAX.

Тело одного погибшего мужчины было обнаружено при разборе конструкций многоквартирного дома, который был охвачен огнем.

Два человека погибли … Дополнительная информация о ночной массированной атаке беспилотников в Белгороде говорится в публикации

Еще один мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался в больнице.

Ранее сегодня сообщалось о трех погибших и 25 раненых, среди которых двое детей.