Москва9 авгВести.Еще два человека погибли – такую дополнительную информацию о ночной массированной атаке беспилотников ВСУ на Белгород сообщил региональный оперштаб в MAX.
Тело одного погибшего мужчины было обнаружено при разборе конструкций многоквартирного дома, который был охвачен огнем.
Два человека погибли … Дополнительная информация о ночной массированной атаке беспилотников в Белгородеговорится в публикации
Еще один мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался в больнице.
Ранее сегодня сообщалось о трех погибших и 25 раненых, среди которых двое детей.