До 5 увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на Курск

Количество пострадавших при атаке ВСУ на Курск выросло до 5 человек До 5 увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на Курск

Москва5 окт Вести.Количество пострадавших при атаке БПЛА противника на Курск выросло до 5 человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

К сожалению, число пострадавших в происшествии на улице Энгельса в Курске выросло до пяти. У 13-летнего юноши акубаротравма, вызвали скорую из дома. Также ранена 54-летняя женщина — у нее травма головы и акубаротравма написал глава региона в мессенджере МАХ

Оба пострадавших, а также 8-летняя девочка, о ранении которой стало известно ранее, госпитализированы. Всем оказывается медицинская помощь в полном объеме.

ВСУ атаковали город вечером 5 октября, в понедельник. Обломки упали возле остановки на Энгельса. Среди раненых - 61-летний мужчина с открытым перелом левой ноги и 27-летний молодой человек.