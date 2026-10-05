Москва5 октВести.В Курске до трех увеличилось количество пострадавших в результате падения обломков БПЛА. Данные опубликовал в MAXгубернатор области Александр Хинштейн.
К сожалению, среди раненых из-за падения обломков на Энгельса оказались еще один мужчина и ребенокговорится в мессенджере
У 8-летней девочки зафиксированы ссадины рук, ей оказали помощь на месте. 61-летний мужчина с открытым перелом левой ноги госпитализирован в Курскую областную больницу. 27-летний молодой человек получил травму головы, он отказался от госпитализации.
Ранее глава региона сообщил, что БПЛА ВСУ атаковали Курск. Сбитые обломки упали в районе остановки общественного транспорта на Энгельса. Произошло возгорание автобуса. Есть разрушения в районе железнодорожного вокзала. Ранена женщина, частный дом поврежден.