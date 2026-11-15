Пенсионерка и два ребенка ранены при ударе БПЛА по Курску, повреждены дома

Беспилотник атаковал Курск, ранены три человека и повреждены четыре дома Пенсионерка и два ребенка ранены при ударе БПЛА по Курску, повреждены дома

Москва15 ноя Вести.Три человека получили ранения в результате атаки БПЛА в Курске, сообщил в MAX губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Уточняется, что среди пострадавших – дети четырех и восьми лет. Также повреждены четыре частных домовладения.

У 4-летнего мальчика слепое осколочное ранение кисти, у 8-летнего - травма головы и осколочное ранение. У 70-летней женщины травма головы, слепое осколочное ранение лица говорится в публикации

Угрозы для жизней несовершеннолетних и пожилой женщины нет, им оказывается помощь в областной больнице.

Кроме того, при ударе беспилотного летательного аппарата в селе Прилепы Хомутовского района акубаротравму получила 59-летняя женщина, поврежден дом.