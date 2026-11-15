Москва15 нояВести.Три человека получили ранения в результате атаки БПЛА в Курске, сообщил в MAX губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Уточняется, что среди пострадавших – дети четырех и восьми лет. Также повреждены четыре частных домовладения.
У 4-летнего мальчика слепое осколочное ранение кисти, у 8-летнего - травма головы и осколочное ранение. У 70-летней женщины травма головы, слепое осколочное ранение лицаговорится в публикации
Угрозы для жизней несовершеннолетних и пожилой женщины нет, им оказывается помощь в областной больнице.
Кроме того, при ударе беспилотного летательного аппарата в селе Прилепы Хомутовского района акубаротравму получила 59-летняя женщина, поврежден дом.