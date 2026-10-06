В Курской области 13 человек пострадали во время атак беспилотников

За сутки в Курской области из-за атак БПЛА пострадало 13 человек В Курской области 13 человек пострадали во время атак беспилотников

Москва6 окт Вести.В Курской области за минувшие сутки уничтожено 260 беспилотников. Во время атак пострадали 13 человек. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В результате атак пострадали 13 человек: шесть человек в Курске, один мужчина в деревне Бирюковка Большесолдатского района, четверо человек в деревне Викторовка Рыльского района, двое мужчин в селе Жеденовка Хомутовского района уточняется в сообщении

В разных районах области зафиксированы повреждения.

В селе Песчаное Беловского района повреждены частный дом и грузовик. В слободе Белой повреждены кровля дома, автомобиль, крыша и остекление Беловской школы. В деревне Бирюковка Большесолдатского района поврежден автомобиль. В деревне Викторовка Рыльского района в результате атаки БПЛА полностью уничтожен автомобиль. В городе Рыльске повреждены кровля дома и остекление. В Курске повреждены электробус, фасады и остекление двух частных домов и четырех квартир в одном МКД, два автомобиля.