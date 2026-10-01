За сутки силы ПВО сбили 140 беспилотников над Курской областью За минувшие сутки над Курской областью ликвидировали 140 дронов ВСУ

Москва1 окт Вести.За минувшие сутки над территорией Курской области расчеты ПВО уничтожили 140 украинских беспилотников различных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Всего в период с 9.00 30 сентября до 9.00 1 октября сбито 140 вражеских беспилотников различного типа. 43 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 14 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Александр Хинштейн

Атаки затронули несколько населенных пунктов региона. В Беловском районе на территории предприятия пострадали генератор и прицеп, в селе Ржава Глушковского района - крыша веранды и остекление домовладения. В Медвенском районе поврежден объект энергетики, но без отключения света, также пострадал автомобиль.

Кроме того, зафиксированы повреждения объекта энергетики в поселке Прямицыно Октябрьского района. Без электричества оставались около 15 тысяч жителей Октябрьского и Курчатовского районов, подачу электроэнергии уже восстановили. В селе Черницыно на территории предприятия пострадал цех холодильного оборудования, в Курске - кровля склада предприятия.

Информации о пострадавших не поступало.