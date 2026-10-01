Москва1 октВести.За минувшие сутки над территорией Курской области расчеты ПВО уничтожили 140 украинских беспилотников различных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
Всего в период с 9.00 30 сентября до 9.00 1 октября сбито 140 вражеских беспилотников различного типа. 43 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 14 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал Александр Хинштейн
Атаки затронули несколько населенных пунктов региона. В Беловском районе на территории предприятия пострадали генератор и прицеп, в селе Ржава Глушковского района - крыша веранды и остекление домовладения. В Медвенском районе поврежден объект энергетики, но без отключения света, также пострадал автомобиль.
Кроме того, зафиксированы повреждения объекта энергетики в поселке Прямицыно Октябрьского района. Без электричества оставались около 15 тысяч жителей Октябрьского и Курчатовского районов, подачу электроэнергии уже восстановили. В селе Черницыно на территории предприятия пострадал цех холодильного оборудования, в Курске - кровля склада предприятия.
Информации о пострадавших не поступало.