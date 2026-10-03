Москва3 октВести.За минувшие сутки расчеты ПВО ликвидировали 206 украинских беспилотников над территорией Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 9.00 2 октября до 9.00 3 октября сбито 206 вражеских беспилотников различного типанаписал Александр Хинштейн
За это время Вооруженные силы Украины 64 раза обстреляли из артиллерии отселенные районы, а БПЛА 30 раз атаковали регион с помощью взрывных устройств.
От ударов ВСУ пострадали несколько населенных пунктов. В селе Жеденовка Хомутовского района повреждены кровля и ворота гаража, а также автомобиль. В селе Малое Солдатское Беловского района повреждены забор дома и машина.
Информации о пострадавших не поступало.