За сутки силы ПВО сбили 206 украинских дронов над Курской областью

За минувшие сутки над Курской областью сбили 206 беспилотников ВСУ За сутки силы ПВО сбили 206 украинских дронов над Курской областью

Москва3 окт Вести.За минувшие сутки расчеты ПВО ликвидировали 206 украинских беспилотников над территорией Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 9.00 2 октября до 9.00 3 октября сбито 206 вражеских беспилотников различного типа написал Александр Хинштейн

За это время Вооруженные силы Украины 64 раза обстреляли из артиллерии отселенные районы, а БПЛА 30 раз атаковали регион с помощью взрывных устройств.

От ударов ВСУ пострадали несколько населенных пунктов. В селе Жеденовка Хомутовского района повреждены кровля и ворота гаража, а также автомобиль. В селе Малое Солдатское Беловского района повреждены забор дома и машина.

Информации о пострадавших не поступало.