Москва22 сенВести.В Курской области было уничтожено 168 беспилотных летательных аппаратов различного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Такие сведения он привел за прошедшие 24 часа.
Всего в период с 9.00 21 сентября до 9.00 22 сентября сбито 168 вражеских беспилотников различного типанаписал он в национальном мессенджере
Также Украина 60 раз применяла артиллерию по отселенным районам. Было зафиксировано и 28 случаев сброса взрывных устройств на территорию области.
Есть повреждения жилой, коммунальной и сельскохозяйственной инфраструктуры, а также транспорта. Погибших и пострадавших нет.