Хинштейн сообщил о 168 сбитых беспилотниках ВСУ в Курской области за 24 часа

В Курской области ликвидировано 168 украинских беспилотников за сутки Хинштейн сообщил о 168 сбитых беспилотниках ВСУ в Курской области за 24 часа

Москва22 сен Вести.В Курской области было уничтожено 168 беспилотных летательных аппаратов различного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Такие сведения он привел за прошедшие 24 часа.

Всего в период с 9.00 21 сентября до 9.00 22 сентября сбито 168 вражеских беспилотников различного типа написал он в национальном мессенджере

Также Украина 60 раз применяла артиллерию по отселенным районам. Было зафиксировано и 28 случаев сброса взрывных устройств на территорию области.

Есть повреждения жилой, коммунальной и сельскохозяйственной инфраструктуры, а также транспорта. Погибших и пострадавших нет.