ВС РФ за сутки в Курской области ликвидировали 169 украинских БПЛА

За прошедшие сутки в Курской области уничтожили 169 украинских беспилотников ВС РФ за сутки в Курской области ликвидировали 169 украинских БПЛА

Москва13 сен Вести.За прошедшие сутки в Курской области были обнаружены и нейтрализованы 169 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 90 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 12 сентября до 09.00 мск 13 сентября.

Сбито 169 вражеских беспилотников различного типа. 90 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

В результате атак в селе Капыстичи повреждена вышка сотовой связи.