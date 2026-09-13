Москва13 сенВести.За прошедшие сутки в Курской области были обнаружены и нейтрализованы 169 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 90 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 12 сентября до 09.00 мск 13 сентября.
Сбито 169 вражеских беспилотников различного типа. 90 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ
В результате атак в селе Капыстичи повреждена вышка сотовой связи.