Хинштейн: всего в Курской области за сутки сбито 193 вражеских беспилотника

В Курской области за 24 прошедших часа ликвидированы 193 украинских БПЛА Хинштейн: всего в Курской области за сутки сбито 193 вражеских беспилотника

Москва23 сен Вести.В воздушном пространстве Курской области было обнаружено и уничтожено 193 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Такие сведения приведены им за прошедшие сутки.

Всего в период с 9.00 22 сентября до 9.00 23 сентября сбито 193 вражеских беспилотника различного типа написал он в национальном мессенджере

Еще зафиксировано 45 случаев атаки ВСУ по отселенным районам. Также 24 раза совершались сбросы взрывных устройств с БПЛА.

Один человек погиб, еще трое пострадали.