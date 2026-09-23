Москва23 сенВести.В воздушном пространстве Курской области было обнаружено и уничтожено 193 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Такие сведения приведены им за прошедшие сутки.
Всего в период с 9.00 22 сентября до 9.00 23 сентября сбито 193 вражеских беспилотника различного типанаписал он в национальном мессенджере
Еще зафиксировано 45 случаев атаки ВСУ по отселенным районам. Также 24 раза совершались сбросы взрывных устройств с БПЛА.
Один человек погиб, еще трое пострадали.