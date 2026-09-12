Москва12 сенВести.За прошедшие сутки в Курской области были обнаружены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата, также 50 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 11 сентября до 09.00 мск 12 сентября.
Сбито 92 вражеских беспилотника различного типа. 50 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 22 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ
В результате террористических атак погиб мирный житель. Также повреждены три частных дома, три легковушки, хозпостройка, еще два автомобиля уничтожены.