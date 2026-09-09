За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 142 украинских БПЛА

ВС РФ за сутки уничтожили 142 украинских БПЛА в Курской области За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 142 украинских БПЛА

Москва9 сен Вести.За прошедшие сутки в Курской области обнаружены и уничтожены 142 украинских беспилотных летательных аппарата, также 83 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 8 сентября до 09.00 мск 9 сентября.

Сбито 142 вражеских беспилотника различного типа. 83 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 18 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористических атак ВСУ в селе Калиновка погиб 37-летний мужчина, который работал на комбайне. Также на территории ООО "Сапфир-Агро" уничтожен автомобиль, повреждены стены зданий.

Ударам также подверглись населенные пункты Культпросвет, Вишнево, Коренево, Курск. Там повреждены хозпостройка на территории недействующей АЗС, административное здание, несколько авто, 2 частных дома, башенный кран на территории строящегося МКД.