ВС РФ за сутки в Курщине ликвидировали 171 вражеский БПЛА различного типа

За прошедшие сутки в Курской области сбили 171 украинский БПЛА ВС РФ за сутки в Курщине ликвидировали 171 вражеский БПЛА различного типа

Москва10 сен Вести.За прошедшие сутки в Курской области обнаружен и уничтожен 171 украинский беспилотный летательный аппарат, также 30 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 9 сентября до 09.00 мск 10 сентября.

Сбит 171 вражеский беспилотник различного типа. 30 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 14 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

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