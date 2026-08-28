Хинштейн сообщил о 137 сбитых беспилотниках в Курской области за сутки Хинштейн: в Курской области сбито 137 украинских беспилотников различного типа

Москва28 авг Вести.За прошедшие 24 часа в Курской области было ликвидировано 137 беспилотных летательных аппаратов Украины. Такую статистику привел губернатор региона Александр Хинштейн.

С 09.00 27 августа до 09.00 28 августа сбито 137 украинских беспилотников различного типа написал он в мессенджере

Еще пять раз Украина применяла артиллерию по отселенным районам, четырежды БПЛА атаковали с применением взрывных устройств.

В общей сложности пострадали шесть человек, каждому была оказана медицинская помощь. Все – жители слободы Белая в Беловском районе.