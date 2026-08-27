Хинштейн: за сутки в Курской области сбито 165 вражеских БПЛА различного типа

За последние сутки над Курской областью сбили 165 украинских беспилотников Хинштейн: за сутки в Курской области сбито 165 вражеских БПЛА различного типа

Москва27 авг Вести.За последние 24 часа в небе над территорией Курской области уничтожено 165 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В период с 09.00 26 августа до 09.00 27 августа сбито 165 вражеских беспилотников различного типа. 49 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 12 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств В результате атак ВСУ пострадали четыре человека написал глава региона в мессенджере МАХ

В результате атак противника пострадали четыре человека, двое мужчин и две женщины. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Обломки рухнули на ЛЭП в Курчатовском районе, линия получила повреждения, электроснабжедние оперативно восстановлено.

В населенных пунктах Дурово, Хомутовка, Беловая и Песчанский повреждены шесть машин, фасад здания и дом.