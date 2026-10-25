Москва25 октВести.За последние сутки в небе над территорией Курской области силы и средства противовоздушной обороны и задействованных подразделений уничтожили более 170 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Всего в период с 09.00 24 октября до 09.00 25 октября сбито 174 вражеских беспилотника различного типа. 47 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 11 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствговорится в сообщении
При атаке FPV-дрона в селе Козыревка Большесолдатского района поврежден автомобиль, пострадал 30-летний мужчина. С ушибленными ранами затылка, лица и поясницы его доставили в Курск, медики оказали всю необходимую помощь.
В Хомутовском районе повреждения получил объект энергетики. В результате 104 населенных пункта (около 11 тысяч потребителей) остались без электроснабжения. Как только позволит оперативная обстановка, начнутся ремонтно-восстановительные работы.
В селе Дурово Рыльского района повреждена крыша дома. Никто не погиб.