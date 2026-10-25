Более 170 украинских БПЛА уничтожили за сутки в Курской области Хинштейн: за сутки в Курской области сбили 174 украинских беспилотника

Москва25 окт Вести.За последние сутки в небе над территорией Курской области силы и средства противовоздушной обороны и задействованных подразделений уничтожили более 170 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Всего в период с 09.00 24 октября до 09.00 25 октября сбито 174 вражеских беспилотника различного типа. 47 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 11 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств говорится в сообщении

При атаке FPV-дрона в селе Козыревка Большесолдатского района поврежден автомобиль, пострадал 30-летний мужчина. С ушибленными ранами затылка, лица и поясницы его доставили в Курск, медики оказали всю необходимую помощь.

В Хомутовском районе повреждения получил объект энергетики. В результате 104 населенных пункта (около 11 тысяч потребителей) остались без электроснабжения. Как только позволит оперативная обстановка, начнутся ремонтно-восстановительные работы.

В селе Дурово Рыльского района повреждена крыша дома. Никто не погиб.