Более 200 украинских БПЛА уничтожили за сутки в Курской области Хинштейн: за сутки в Курской области сбили 217 украинских беспилотников

Москва21 окт Вести.За последние сутки в небе над территорией Курской области силы и средства противовоздушной обороны и задействованных подразделений перехватили и уничтожили более 200 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Всего в период с 09.00 20 октября до 09.00 21 октября сбито 217 вражеских беспилотников различного типа. 63 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 30 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал глава региона в мессенджере МАХ

В результате действий противника ранения различной степени тяжести получили пять человек, четверо – в Октябрьском районе и один в Кореневском. Всем оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Повреждены объект энергетики, вышка сотовой связи и две машины.