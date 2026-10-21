Москва21 октВести.За последние сутки в небе над территорией Курской области силы и средства противовоздушной обороны и задействованных подразделений перехватили и уничтожили более 200 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Всего в период с 09.00 20 октября до 09.00 21 октября сбито 217 вражеских беспилотников различного типа. 63 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 30 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал глава региона в мессенджере МАХ
В результате действий противника ранения различной степени тяжести получили пять человек, четверо – в Октябрьском районе и один в Кореневском. Всем оказывается медицинская помощь в полном объеме.
Повреждены объект энергетики, вышка сотовой связи и две машины.