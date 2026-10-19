Москва19 октВести.За минувшие сутки силы ПВО ликвидировали в небе над Курской областью 258 вражеских беспилотников различного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Всего в период с 09.00 18 октября до 09.00 19 октября сбито 258 вражеских беспилотника различного типа. 72 раза враг применил артиллерию по отселенным районамнаписал глава Курской области в своем канале в MAX
Беспилотные летательные аппараты 15 раз атаковали регион с помощью взрывных устройств, уточнил Хинштейн.
При падении обломков БПЛА пострадала 42-летняя жительница Курска. С минно-взрывными травмами и слепым осколочным ранением левого плеча она доставлена в Курскую областную больницу, где ей оказали необходимую помощь.
В поселке им. Куйбышева в Рыльском районе повреждены автомобиль и остекление квартиры. В Курском районе в деревне Ушаково и поселке Сахаровка повреждения получили три автомобиля. Никто не пострадал.