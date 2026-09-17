ПВО уничтожила в Курской области 258 БПЛА за сутки

В минувшие сутки в Курской области сбили 258 БПЛА ПВО уничтожила в Курской области 258 БПЛА за сутки

Москва17 сен Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в MAX, что за минувшие сутки ПВО уничтожила 258 вражеских дронов.

Цели были поражены в период с 9.00 16 сентября до 9.00 17 сентября.

Сбито 258 вражеских беспилотников различного типа. 67 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 20 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств сказано в публикации

К сожалению, не обошлось без раненых - в поселке Коренево Кореневского района ранена 52-летняя женщина, а также сгорели дом и гараж.

Из-за повреждения ЛЭП частично нарушено электроснабжение в Обоянском, Беловском, Большесолдатском и Октябрьском районах. Также подача электроэнергии была нарушена в Железногорском и Дмитриевском районах. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме.

По предварительным данным, погибших нет.