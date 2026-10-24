Москва24 октВести.На территории Курской области в течение прошедших 24 часов было обнаружено и ликвидировано 92 беспилотника Украины. Такими сведениями поделился губернатор региона Александр Хинштейн.
Глава области опубликовал традиционную утреннюю сводку.
В период с 09.00 23 октября до 09.00 24 октября сбито 92 вражеских беспилотника различного типанаписано в канале Хинштейна
Зафиксировано еще 11 случаев применения ВСУ артиллерии по отселенным районам. Также шесть раз производился сброс взрывных устройств с БПЛА.
Один человек пострадал. У него осколочное ранение груди, живота, рук и ног. Ему была оказана медицинская помощь.