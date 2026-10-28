Над Курской областью за сутки ликвидировано 168 беспилотников

Почти 170 БПЛА сбито за сутки над Курской областью Над Курской областью за сутки ликвидировано 168 беспилотников

Москва28 окт Вести.Около 170 украинских БПЛА различного типа было ликвидировано над Курской областью за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

Согласно сводке об оперативной обстановке, за этот период времени ВСУ 39 раз применяли артиллерию по отселенным районам области, а их БПЛА 7 раз атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

Всего в период с 09:00 27 октября до 09:00 28 октября сбито 168 вражеских беспилотников различного типа говорится в публикации

Хинштейн сообщил, что пострадали три человека: двое мужчин в городе Льгове и один – в Беловском районе.