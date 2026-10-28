Москва28 октВести.Около 170 украинских БПЛА различного типа было ликвидировано над Курской областью за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.
Согласно сводке об оперативной обстановке, за этот период времени ВСУ 39 раз применяли артиллерию по отселенным районам области, а их БПЛА 7 раз атаковали территорию с помощью взрывных устройств.
Всего в период с 09:00 27 октября до 09:00 28 октября сбито 168 вражеских беспилотников различного типаговорится в публикации
Хинштейн сообщил, что пострадали три человека: двое мужчин в городе Льгове и один – в Беловском районе.