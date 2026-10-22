Москва22 октВести.В Курской области за минувшие сутки было ликвидировано 235 украинских беспилотных летательных аппаратов. Данные привел губернатор региона Александр Хинштейн.
Сбито 235 вражеских беспилотников различного типанаписано в канале главы области
Также 76 раз была применена артиллерия по отселенным районам. Еще в 10 случаях производился сброс взрывных устройств на территорию области.
Есть пострадавшие. В Льгове травмирована 73-летняя женщина, в поселке Хомутовке - еще одна пожилая жительница, которой 82 года.