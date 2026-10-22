Хинштейн сообщил о 235 сбитых беспилотниках на территории Курской области Хинштейн: в Курской области сбито 235 вражеских беспилотников различного типа

Москва22 окт Вести.В Курской области за минувшие сутки было ликвидировано 235 украинских беспилотных летательных аппаратов. Данные привел губернатор региона Александр Хинштейн.

Сбито 235 вражеских беспилотников различного типа написано в канале главы области

Также 76 раз была применена артиллерия по отселенным районам. Еще в 10 случаях производился сброс взрывных устройств на территорию области.

Есть пострадавшие. В Льгове травмирована 73-летняя женщина, в поселке Хомутовке - еще одна пожилая жительница, которой 82 года.