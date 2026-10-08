Москва8 октВести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 197 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 123 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 7 октября до 09.00 мск 8 октября.
Сбито 197 вражеских беспилотников различного типа. 123 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 31 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ
Под удары попали населенные пункты Рыльск, Фонов, Звягин — там было нарушено электроснабжение (около 2,8 тыс. потребителей), сейчас оно восстановлено. А также населенные пункты Сембаза, поселок им. Куйбышева, слобода Белая — там уничтожены 2 дома и комбайн, повреждены 4 автомобиля.